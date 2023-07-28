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В стране и мире

В Госдуму внесли проект об ужесточении наказания за взятку до 10 тысяч рублей

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В Государственную Думу внесли законопроект о лишении свободы за получение взятки в размере до 10 тысяч рублей. Об этом сообщил депутат Василий Пискарев в Telegram-канале.

«Речь идет о суммах, не превышающих 10 тысяч рублей. Это важно, поскольку именно из таких небольших, на первый взгляд, поборов и состоит низовая коррупция — явление не менее опасное, чем взятки в крупном размере», — объяснил парламентарий.

Законопроект предлагает усилить уголовную ответственность за получение взятки и лишать свободы от трех до четырех лет за такое преступление. Помимо этого, за мелкое взяточничество также будет конфисковано имущество, что поможет компенсировать ущерб потерпевшим — в действующем законодательстве такая мера не предусмотрена.

Пискарев указал на общественную опасность мелких взяток, так как они создают у нечестных чиновников иллюзию вседозволенности и открывают путь к многомиллиардным взяткам. По его словам, некоторые россияне регулярно берут мелкие взятки, которые впоследствии при накоплении превращаются в крупные суммы.

В действующем уголовном законодательстве при минимальной взятке в размере от 15 до 30 тысяч рублей предусмотрен либо штраф, кратный размеру взятки, как основное наказание, либо лишение свободы сроком до двух лет. Помимо этого, предусмотрено дополнительное к лишению свободы наказание в виде денежного взыскания.

Ранее в Думу внесли проект об уголовном наказании за пропаганду и оправдание идеологии экстремизма. Согласно проекту, изменения предлагается внести в статью 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

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Источник — lenta.ru
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