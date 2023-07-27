Россиянам рассказали об ответственности за протечку крыши

27.07.2023 | 17:40

Аварийная служба не несет ответственности за ремонт после протечки крыши. Решить проблему можно во время капитального ремонта или заплатить за работы самостоятельно. Об этом в беседе с «Радио 1» россиянам рассказал председатель комитета Союза юристов Москвы Александр Толмачев.

Эксперт уточнил, что аварийная служба может только проверить коммуникации и отключить их в случае необходимости. Работами по восстановлению систем должны будут заниматься жильцы. Юрист рекомендовал собственникам собрать средства на ремонт. После этого можно будет решить вопрос о возмещении затрат.

«Если капремонт был проведен недавно — например, месяц назад, и вы видите, что толку от этого ремонта никакого, можно, конечно, судиться, искать тех, кто плохо сделал эту работу, а можно исправить положение. Нормальные собственники в таких случаях заново собирают деньги на ремонт», — рассказал юрист.

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