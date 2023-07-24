Сетевое издание|18+|Понедельник|24 июл 2023|09:27
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Москву снова атаковали беспилотники ВСУ. Что известно о новом налете дронов?

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Ранним утром 24 июля на Москву была совершена новая атака с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Информацию об этом подтвердил мэр столицы Сергей Собянин. По данным градоначальника, удары пришлись по двум нежилым зданиям, а серьезных разрушений и пострадавших нет, работают экстренные службы.

Это не первая попытка налета беспилотников на Москву: в ночь на 3 мая два БПЛА атаковали Кремль, а 30 мая как минимум три дрона нанесли повреждения жилым домам на юго-западе столицы, часть аппаратов были сбиты в небе над Подмосковьем системами противовоздушной обороны или подавлены с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Также в начале июля в Новой Москве были принудительно посажены несколько дронов.

Что произошло?

Около 04:00 появились первые сообщения об ударах БПЛА в Москве. Сперва стало известно о взрыве в районе проспекта Лихачева, спустя несколько минут — в районе Комсомольского проспекта.

Судя по опубликованным в сети кадрам, на проспекте Лихачева дрон попал в высотку, в которой расположен строительный гипермаркет. Непосредственно рядом с ним расположен комплекс «Парк Легенд», включающий в себя одноименный ЖК и крупный спортивный кластер с ледовым дворцом «ЦСКА Арена» и бассейном «Олимпийский центр синхронного плавания». На верхних этажах здания бизнес-центра, куда влетел беспилотник, выбиты стекла, шел густой дым.

Куда именно попал дрон, взорвавшийся в районе Комсомольского проспекта, точно неизвестно. В небе над этой частью города был слышен звук полета беспилотника, затем раздался взрыв, после чего обломки аппарата разлетелись по проспекту. Появились сообщения о выбитых стеклах в магазинах и квартирах. Об этом рассказала жительница дома №11; также были опубликованы кадры, на которых запечатлены поврежденная кровля и разбитые стекла здания по адресу Комсомольский проспект, 18с1. Это часть комплекса зданий Министерства обороны России: непосредственно по этому адресу расположен Центральный военный оркестр, приблизительно в 300 метрах от него — здание Национального центра управления обороной на Фрунзенской набережной.

По состоянию на 05:30 движение перекрыто и на Комсомольском проспекте (в сторону области), и на проспекте Лихачева. В Дептрансе посоветовали выбирать пути объезда.

Реакция Минобороны

В ведомстве подтвердили попытку атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), назвав ее террористической.

«Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение. В результате пресеченной террористической атаки киевского режима пострадавших нет», - пресс-служба Минобороны России.

Атака была предпринята на фоне продвижения Российской армии в зоне СВО

Вечером 23 июля спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что российские военные продвигаются, в частности, в Харьковской области. Вместе с тем российские военные продолжают наносить удары по различным объектам в Одессе и Одесской области после официального прекращения действия зерновой сделки.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте