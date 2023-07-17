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В стране и мире

Производитель Zewa и Libresse ушел из России

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Шведская компания Essity, владеющая брендами Zewa и Libresse, отчиталась о завершении процесса продажи российских активов. Они перешли компании ООО «Новые технологии», принадлежащей бизнесмену Игорю Шилову.

Стоимость сделки составила около 1,2 миллиарда шведских крон (почти 117 миллионов долларов). «Таким образом, Essity покинула Россию», — подчеркнула компания.

Шведская компания объявила об уходе из России в апреле прошлого года. Причиной были названы ухудшения условий ведения бизнеса в стране. В июне Essity заявила, что заключила соглашение с покупателем и получила одобрение сделки со стороны российских властей.

Компания отмечала, что в 2022 году ее местные активы обесценились примерно на 1,7 миллиарда крон (около 157 миллионов долларов). На Россию за прошлый год пришлось около двух процентов от общего объема чистой выручки.

Essity работала в России с 1994 года и производила туалетную бумагу Zewa и Tork, детские подгузники Libero, подгузники для взрослых TENA и женские прокладки Libresse на нескольких предприятиях. Минпромторг сообщал, что после перехода заводов к новому владельцу они продолжат работу, ассортимент и объемы выпускаемой продукции, а также ее стоимость не изменятся. В ведомстве также пообещали, что рабочие места на предприятиях будут сохранены.

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Источник — lenta.ru
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