В стране и мире

В России выявили второй завозной случай опасной лихорадки

Печать
Telegram

В России выявили второй в этом году завозной случай лихорадки чикунгунья - опасной для жизни инфекции, передающейся при укусах комаров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре.

По информации ведомства, второй заболевший, у которого выявили случай лихорадки по прибытии в Москву, отдыхал на Шри-Ланке вместе с семьей. По возвращении в Россию он пожаловался на повышенную температуру тела. Проведенный в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора ПЦР-тест показал положительный результат на вирус чикунгунья.

В Роспотребнадзоре уточнили, что второй заболевший - родственник человека, у которого выявили первый завозной случай инфекции. При этом в ходе работы с контактными лицами, рассказали в ведомстве, был выявлен еще один пациент с повышенной температурой тела, который также является членом семьи обоих вышеуказанных лиц. В данный момент проводится исследование его биоматериала.

«Роспотребнадзор провел все необходимые противоэпидемические мероприятия. (...) Риск распространения инфекции в стране отсутствует», - заявили в ведомстве, напомнив, что лихорадка чикунгунья передается не от человека к человеку, а только через укусы насекомых.

О первом выявленном в 2025-м завозном случае лихорадки чикунгунья стало известно накануне. Мужчина, о котором идет речь, обратился за медицинской помощью на следующий день после прилета, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте