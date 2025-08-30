В России выявили второй завозной случай опасной лихорадки

30.08.2025 | 13:49

В России выявили второй в этом году завозной случай лихорадки чикунгунья - опасной для жизни инфекции, передающейся при укусах комаров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре.

По информации ведомства, второй заболевший, у которого выявили случай лихорадки по прибытии в Москву, отдыхал на Шри-Ланке вместе с семьей. По возвращении в Россию он пожаловался на повышенную температуру тела. Проведенный в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора ПЦР-тест показал положительный результат на вирус чикунгунья.

В Роспотребнадзоре уточнили, что второй заболевший - родственник человека, у которого выявили первый завозной случай инфекции. При этом в ходе работы с контактными лицами, рассказали в ведомстве, был выявлен еще один пациент с повышенной температурой тела, который также является членом семьи обоих вышеуказанных лиц. В данный момент проводится исследование его биоматериала.

«Роспотребнадзор провел все необходимые противоэпидемические мероприятия. (...) Риск распространения инфекции в стране отсутствует», - заявили в ведомстве, напомнив, что лихорадка чикунгунья передается не от человека к человеку, а только через укусы насекомых.

О первом выявленном в 2025-м завозном случае лихорадки чикунгунья стало известно накануне. Мужчина, о котором идет речь, обратился за медицинской помощью на следующий день после прилета, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.