Из-за землетрясений на Камчатке подорожал один продукт

Из-за землетрясений на Камчатке подорожал один продукт - красная икра прибавила в стоимости 13 процентов, сообщает Telegram-канал Baza.

Цена за килограмм достигла девяти тысяч рублей.

Также на девять процентов подорожала имитированная икра, до 522 рублей за упаковку.

«Эксперты аналитического центра заявляют, что цены растут даже при более высоком улове лососевых. Это в том числе может быть связано с цунами и землетрясениями на Дальном Востоке, а также ростом издержек рыбопромысловых компаний», - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что на Камчатке после двух недавних мощных землетрясений 20 и 30 июля произошло 13 тысяч афтершоков.

Источник — lenta.ru
