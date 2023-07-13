Многодетным семьям помогут выплатить ипотеку

13.07.2023 | 17:03

Правительство направит 15 миллиардов рублей на помощь с выплатой ипотеки многодетным семьям. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании кабмина в четверг, 13 июля, его цитирует РИА Новости.

По словам Мишустина, помощь будет направлена взявшим жилищный кредит семьям, у которых «после 1 января 2019 года родился третий ребенок или последующий».

Таким заемщикам будет положена выплата в 450 тысяч рублей, они смогут потратить ее на полное или частичное погашение ипотеки.

Ранее в июле депутат Госдумы Ксения Горячева предложила сделать для многодетных семей отдельную программу обеспечения жильем.

Автор обращения к вице-премьерам Татьяне Голиковой и Марату Хуснуллину отметила, что в ряде регионов из-за приоритетной поддержки многодетных семей обычные семьи сталкиваются со сложностями с доступом к жилищной субсидии в рамках программы «Молодая семья».