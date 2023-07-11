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В стране и мире

Огромный червь поселился в голове россиянина после укуса комара

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В Новороссийске врачи достали из головы мужчины огромного 15-сантиметрового червя, который оказался там после укуса комара. Об этом сообщили в пресс-службе новороссийской городской больницы №1.

В медучреждение на прошлой неделе поступил молодой человек с жалобами на болезненную припухлость в надбровной области. Его госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии, где ему вскрыли припухлость. Внутри был обнаружен тонкий белый червь длиной около 15 сантиметров.

Мужчине поставили диагноз дирофиляриоз, разносчиками которого являются комары.

«Насекомое кусает инфицированное животное, в его хоботке остаются личинки паразита, которые он затем также при укусе передает человеку. Лечение дирофиляриоза хирургическое с обязательным проведением паразитологического исследования», — рассказал челюстно-лицевой хирург Владимир Константинович Ковалев, который оперировал пациента.

Ранее аналогичный случай произошел в Омске. Женщина обратилась к медикам с жалобами на тянущие боли и уплотнение в боку. При вскрытии медики также обнаружили 15-сантиметрового червя.

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Источник — lenta.ru
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