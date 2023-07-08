Риск заразиться «пожирающей мозг» амебой в водоемах России оценили

08.07.2023 | 08:37

Случаи заражения Naegleria fowleri, или так называемой «пожирающей мозг» амебой в России не регистрировались. Риск заражения смертельным заболеванием в водоемах страны оценил представитель Роспотребнадзора, сообщает «Российская газета».

Специалист рассказал, что заражение вызывающей неглериоз амебой происходит через нос у людей, купающихся в пресных водоемах в южных широтах.

У заразившегося человека появляются сильная головная боль, жар, тошнота и другие симптомы отравления, а через некоторое время к ним добавляются проблемы с речью и координацией движений, а также галлюцинации, так как существо добирается до мозга и начинает разрушать его ткани. При этом выживаемость при неглериозе составляет не более трех процентов. Максимальный срок жизни человека во всех остальных случаях не превышает 24 дней.

Эксперт Роспотребнадзора отметил, что опасная амеба чаще всего встречается в южных штатах США, в Индии и Пакистане, и посоветовал не купаться в пресных водоемах в южных широтах. При этом он подчеркнул, что в России она не обитает, однако предупредил, что в прудах, озерах и реках страны можно заразиться вирусными и бактериальными инфекциями, паразитарными и грибковыми заболеваниями - среди них ротавирус, церкариоз, лямблиоз, гепатит А. В Роспотребнадзоре призвали россиян купаться лишь в специально оборудованных зонах, прошедших проверку на соблюдение санитарных норм.

В июле стало известно, что в пакистанском городе Лахор 30-летний Мустафа Шафик заразился неглериозом, вызванным амебой Naegleria fowleri. С симптомами гриппа, высокой температурой и головной болью его доставили в больницу в воскресенье, однако он не выжил.