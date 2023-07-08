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Хирург предостерег от закусывания водки некоторыми продуктами

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Алкоголь нельзя закусывать некоторыми продуктами, повышающими нагрузку на внутренние органы, предупредил хирург Александр Умнов. От неправильного закусывания он предостерег в беседе с NEWS.ru.

По его словам, если закусывать алкоголь тяжелой пищей, она длительное время остается в желудке, а впитавшийся в нее алкоголь позже все равно ударит по организму.

«Не употребляйте с алкоголем жирные, жареные, острые блюда - это "двойной удар" по поджелудочной железе и печени, они вряд ли способны справиться с таким объемом шлаков», - сказал Умнов.

Чтобы сгладить мочегонный эффект водки, хирург предложил пить достаточное количество жидкости без газа.

Ранее Умнов назвал продукты, позволяющие уменьшить опьянение от водки. Он предложил съесть перед застольем немного рисовой каши, пару вареных яиц и хороший кусок сливочного масла.

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Источник — lenta.ru
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