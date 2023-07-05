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В стране и мире

Подросток попал в реанимацию после укуса самого ядовитого в России паука

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В Волгоградской области подросток попал в реанимацию после укуса паука каракурта, сообщает Комитет здравоохранения российского региона в Telegram-канале.

Школьника в колено укусил опасный паук черного цвета, когда он помогал бабушке в огороде. 13-летний мальчик почувствовал себя плохо через 15-20 минут — у него появилась боль в ноге, животе и спине, также подросток пожаловался на боль в груди.

Пострадавшего доставили в Волжскую детскую больницу, а затем перевели в реанимацию Центра острых отравлений. Врачи после проведенной терапии оценили состояние мальчика как средней степени тяжести.

«Специалисты напоминают, что пик укусов пауков приходится на июль и август, когда температура воздуха достигает максимальных величин. Именно в этот период происходит их миграция», — говорится в сообщении Комитета.

Каракурт — самый ядовитый в России паук, укусы которого вызывают очень тяжелое отравление. При несвоевременном лечении есть риск, что отравление может привести к смерти. Каракурт имеет черно-бархатистую окраску и встречается в Крыму и степной зоне страны. После его укуса через 15-20 минут на месте укуса возникает жгучая боль, которая распространяется на соседние части тела и органы, затем появляется озноб, боли в груди, животе и в конечностях.

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Источник — lenta.ru
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