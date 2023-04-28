В России психологи начнут принимать участников спецоперации в поликлиниках

28.04.2023 | 17:00

С 1 июля российские психологи начнут принимать участников специальной военной операции (СВО) в поликлиниках. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.

Министр здравоохранения, отвечая на вопрос о создании программы психологической помощи участникам спецоперации, заявил, что для этого уже принят необходимый порядок.

«У нас по новому порядку создаются медицинские психологи в каждой поликлинике. С 1 июля порядок вступает в силу. Сейчас идет работа с регионами по укомплектованию», — сказал Мурашко.

В феврале стало известно, что Минобороны начало разрабатывать программу психологической помощи участникам СВО. По сообщению источников «Ведомостей», специалисты изучают то, как психологические реабилитационные программы реализовывали в других странах — в частности, во время операций США во Вьетнаме, Ираке и Афганистане.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.