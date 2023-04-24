Путин поддержал идею выровнять пособие для всех военных СВО

24.04.2023 | 14:07

Президент России Владимир Путин поддержал идею выровнять денежное довольствие для всех российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО).

Об этом президент высказался на встрече с первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Турчаком, стенограмма доступна на сайте Кремля.

Турчак рассказал президенту, что в пособиях добровольцев и контрактников остаются диспропорции. Например, мобилизованный доброволец получает 195 тысяч рублей вне зависимости от того, находится ли он на передовой или работает в тылу, когда как контрактник может рассчитывать на такое пособие только работая на передовой.

«Один пример приведу. Начальник штаба полка армейской авиации, расположенного в одном из прифронтовых регионов, участвует в выполнении задач в СВО. По определению, он начальник штаба. Но получает он в разы меньше, чем тот же тыловик, который находится за лентой в зоне специальной военной операции», - объяснил ситуацию Турчак.

Путин положительно отозвался об идее уравнять положение всех участников специальной военной операции, в том числе провести «точечную законодательную работу».

«Так и надо сделать», - заключил российский президент.