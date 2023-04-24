Нехватка работников в России стала рекордной за 25 лет

24.04.2023 | 14:10

По итогам первого квартала 2023 года обеспеченность работниками у российских компаний оказалась самой низкой с начала наблюдений, то есть с 1998 года, и составила минус 18 баллов, следует из опроса ЦБ «Мониторинг предприятий». На эти данные обратил внимание «Коммерсантъ».

В исследовании приняли участие 14 тысяч работодателей из нефинансовых секторов экономики. Наиболее острую нехватку кадров по-прежнему отмечают обрабатывающие производства (минус 28 баллов), предприятия промышленности (минус 25 баллов), водоснабжения (минус 23 балла), добычи полезных ископаемых, а также транспортировки и хранения (по минус 22 балла). Самым низким дефицит работников оказался в сфере продаж автомобилей (минус 10 баллов), оптовой торговле (минус 13 баллов) и сфере услуг (минус 14 баллов).

Среди популярных мер борьбы с рекордно низкой обеспеченностью кадрами - индексация зарплат и обучение персонала. При этом компании из сферы обработки отмечают, что повышение выплат не решает проблему, особенно в отношении узкопрофильных специалистов.

Кроме того, как пишет «Ъ», на индексацию зарплат готовы далеко не все работодатели даже в условиях дефицита рабочих рук. Данные рекрутинговых сервисов свидетельствуют, что зарплатные предложения меняются точечно, тенденция не является всеобщей. По статистике Росстата за январь, номинальные зарплаты в январе показали рост на 12,6 процента год к году, в то время как в реальном выражении они поднялись лишь на 0,6 процента.

При этом работодатели позитивно смотрят на перспективы найма в ближайшие месяцы. Особенно ярко эти настроения выражены в сферах обработки, строительства, торговли, транспортировки и хранения, водоснабжения и водоотведения. «Ъ» связывает высокие ожидания работодателей с сезонным выходом на рынок труда новых специалистов, заканчивающих колледжи и вузы, а также с надеждами на государственные программы обучения и переобучения специалистов.