Шестилетний мальчик сломал позвоночник в российском детском саду

21.04.2023 | 16:55

В Воронеже шестилетний мальчик сломал позвоночник в детском саду в Советском районе города. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета на своем сайте.

По данным ведомства, ребенок травмировался в марте на занятиях физкультурой. Врачи диагностировали у пострадавшего компрессионный перелом двух смежных позвонков. Обстоятельства, которые к этому привели, предстоит установить следователям.

По результатам доследственной проверки СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Похожий случай произошел 16 февраля в Москве. Там в феврале во время игры в частном детском саду сломала позвоночник четырехлетняя девочка. Ребенок получил травму после падения с игрового комплекса.

Кроме того, 15 февраля в Подмосковье во время занятия физкультурой стало плохо шестилетнему мальчику. Ему вызвали скорую помощь, однако прибывшие на место медики зафиксировали остановку сердца.