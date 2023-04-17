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В стране и мире

Объявление о бесплатном третьем гробе для семей военных оказалось фейком

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Объявление о предоставлении семьям российских военных бесплатного третьего гроба при покупке двух оказалось фейком.

Публикации с аналогичным содержанием начали распространяться в соцсетях и Telegram-каналах 16 апреля. Одна из первых появилась в Telegram-канале «ЧТД» 16 апреля.

В публикации утверждалось, что в Ставрополе семьям военных пообещали выдавать третий гроб бесплатно при покупке двух. Сообщалось, что соответствующее объявление появилось на доске объявлений рядом с рекламой частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Сообщалось, что данную информацию и соответствующее фото каналу передал один из его подписчиков. При этом имя, местожительства и какая-либо другая информация об источнике информации не приводилась. Где и когда конкретно был сделан снимок, также не указывалось.

В Telegram-канале оперштаба Ставрополья информацию о предоставлении гробов в подарок опровергли. Там пояснили, что в ходе проведенной по данному факту проверки было установлено, что ритуальное агентство по указанному в объявлении на фото адресу действительно существует, однако его владелец сообщил, что подобных акций не проводил. Он назвал объявление фейком и провокацией и заявил, что уже обратился в правоохранительные органы.

В оперштабе также обратили внимание на другие попавшие на фото объявления. Так, на одном из них, посвященном сбору средств для потерявшего кисть военного, которому отказали в помощи «власти и командиры», был обнаружен несуществующий номер телефона. Другая несостыковка была замечена в тексте листовки о службе по контракту – в объявлении желающим предлагалось проходить службу в Новороссийске, а не в Ставрополе.

Публикация не получила широкого распространения в СМИ, однако активно тиражировалась пользователями соцсетей (1, 2, 3, 4). При этом во многих СМИ появились публикации, опровергающие информацию о выдаче бесплатных гробов (1, 2, 3).

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Источник — lenta.ru
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