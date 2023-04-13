Любимая диета знаменитостей оказалась причиной бесплодия

Интервальное голодание, которое полюбилось многим знаменитостям, может привести к проблемам с зачатием. Соответствующее исследование опубликовано на портале Royal Society Publishing.
Известно, что данная диета предполагает соблюдение временных интервалов между приемами пищи. Исследователи из Университета Восточной Англии в Норвиче назвали упомянутый тип питания эффективным для похудения, однако в то же время он может негативно повлиять на репродуктивную функцию или стать причиной бесплодия, уточнили они.
Британские ученые проанализировали, как диета влияет на размножение рыбок данио — они измерили производство спермы и яйцеклеток у 24 испытуемых, а также проверили качество потомства. Оказалось, что после продолжительного голодания качество сперматозоидов самцов и яйцеклеток самок снизилось, вместе с тем ухудшилось и качество потомства.
Авторы исследования предполагают, что женский организм уделяет первостепенное внимание собственному здоровью, в связи с чем восстанавливается после такого голодания за счет репродукции. При этом биологи подчеркнули, что полученные результаты нельзя напрямую сравнивать с млекопитающими из-за различий в метаболизме.
Отмечается, что среди звезд, придерживающихся интервального голодания, оказались актеры Дженнифер Энистон, Николь Кидман, Кэмерон Диаз и Марк Уолберг.
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