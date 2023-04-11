В Госдуме предложили наказывать граждан за жалобы в госорганы

11.04.2023 | 13:52

Депутат Госдумы Евгений Марков предложил наказывать россиян, злоупотребляющих правом на подачу жалобы в государственные органы. Об этом говорится в письме парламентария генеральному прокурору России Игорю Краснову. Документ поступил в редакцию ТАСС.

В обоснование предложенной меры Марков указывает на большое количество обращений в госорганы, содержащих недостоверные сведения. По его словам, россияне нередко используют жалобу как способ причинить вред другим людям.

В частности, Марков обратил внимание на практику подачи жалоб на учителей, поводом к которым может стать «любое замечание» со стороны педагога. Это негативно влияет на образовательный процесс, подчеркнул депутат.

Автор письма отметил, что пострадавшей стороне практически невозможно доказать факт злоупотребления правом на подачу жалобы. В связи с этим он сообщил о подготовке поправок в административное законодательство, которые устанавливали бы юридическую ответственность за подобные обращения.

В письме к Краснову Марков попросил генерального прокурора «дать оценку целесообразности изложенной законодательной инициативы и возможностей ее реализации на практике».