Сетевое издание|18+|Вторник|11 июн 2024|16:52
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+30oC
+31oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

Россиян предупредили о росте заболеваемости «малой чумой»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Терапевт Елена Малышева и ее соведущий, аллерголог и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили о росте заболеваемости туляремией - инфекционным заболеванием, при котором поражаются лимфатические узлы, кожные покровы, глаза, кишечник, легкие, а также возникает выраженная интоксикация. Выпуск, в котором врачи предупредили россиян об этом опасном заболевании, доступен на сайте телеканала.

Малышева рассказала, что в России выросла заболеваемость туляремией.

«Новостные заголовки нас пугают, потому что туляремия - это особо опасная инфекция», - подчеркнула она и добавила, что болезнь также называют «малой чумой».

Врач объяснила, что разносчиками туляремии являются кусающие и кровососущие насекомые, а также грызуны. По словам Продеуса, в группу риска входят сельские жители, работники сельского хозяйства.

«Там значительно больше кусающих насекомых, там есть возможность встречи с грызунами», - пояснил он.

Малышева подчеркнула, что туляремия опасна и для городских жителей, так как летом все россияне проводят время на природе, на даче, в лесу или походах. По словам медиков, при отсутствии диагностики и лечения заболевание может привести к летальному исходу.

9 июня Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости рядом инфекций. По данным ведомства, в сравнении со среднемноголетними показателями заболеваемость туляремией выросла в 2,4 раза. Вспышка заболеваемости туляремией в 2024 году была зафиксирована в Пудожском районе Карелии.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте