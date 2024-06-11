Россиян предупредили о росте заболеваемости «малой чумой»

11.06.2024 | 15:29

Терапевт Елена Малышева и ее соведущий, аллерголог и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили о росте заболеваемости туляремией - инфекционным заболеванием, при котором поражаются лимфатические узлы, кожные покровы, глаза, кишечник, легкие, а также возникает выраженная интоксикация. Выпуск, в котором врачи предупредили россиян об этом опасном заболевании, доступен на сайте телеканала.

Малышева рассказала, что в России выросла заболеваемость туляремией.

«Новостные заголовки нас пугают, потому что туляремия - это особо опасная инфекция», - подчеркнула она и добавила, что болезнь также называют «малой чумой».

Врач объяснила, что разносчиками туляремии являются кусающие и кровососущие насекомые, а также грызуны. По словам Продеуса, в группу риска входят сельские жители, работники сельского хозяйства.

«Там значительно больше кусающих насекомых, там есть возможность встречи с грызунами», - пояснил он.

Малышева подчеркнула, что туляремия опасна и для городских жителей, так как летом все россияне проводят время на природе, на даче, в лесу или походах. По словам медиков, при отсутствии диагностики и лечения заболевание может привести к летальному исходу.

9 июня Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости рядом инфекций. По данным ведомства, в сравнении со среднемноголетними показателями заболеваемость туляремией выросла в 2,4 раза. Вспышка заболеваемости туляремией в 2024 году была зафиксирована в Пудожском районе Карелии.