В России задумались о риске доставки бензина в регионы

11.06.2024 | 14:10

Вице-премьер России Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) выяснить, существуют ли риски доставки в регионы нефтепродуктов по железной дороге с сентября этого года. Об этом со ссылкой на протокол совещания, прошедшего 28 мая, где обсуждался соответствующий вопрос, сообщает РБК.

Поводом для сомнений стала новая редакция Правил недискриминационного доступа (ПНД) к инфраструктуре железнодорожного транспорта. Ее утвердили 27 мая, а в силу измененные правила вступят с 1 сентября.

В обновленной редакции приоритет нефтепродуктов снижается с третьей очереди до не более чем шестой (зависит от статуса отправки - субсидируемая, внутренняя или экспортная). В третьей перевозятся грузы по отдельным поручениям президента, но на нефтепродукты такого документа нет.

Как объяснил представитель РЖД, при значительных объемах перевозки из первых пяти очередей отправка шестой может быть ограничена, хотя говорить о размерах ограничений сложно.

Главный стратег инвестиционной компании «Вектор Икс» Максим Худалов объяснил, что снижение приоритета чревато дефицитом на Дальнем Востоке, потому что мощностей действующих в регионе НПЗ может не хватить. Руководитель аналитических проектов Rollingstock Agency Александр Слободяник подтвердил эти опасения.

В конце мая в Минэнерго сообщили о подготовке мер по борьбе с возможной нехваткой бензина и дизельного топлива. Речь идет об утверждении величины объема продаваемых на бирже нефтепродуктов и изменения правил определения минимальной доли бензина и дизельного топлива класса 5 на биржевых торгах.