Сетевое издание|18+|Вторник|11 июн 2024|13:49
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+30oC
+31oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

Роспотребнадзор назвал сроки очередного подъема заболеваемости COVID-19

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что очередной подъем заболеваемости COVID-19 ожидается осенью. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, в настоящее время особых рисков для россиян не отмечается. Она подчеркнула, что коронавирус стал сезонным заболеванием.

Глава Роспотребнадзора добавила, что главная задача - вовремя обеспечить все необходимые мероприятия.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что более 80 тысяч россиян в текущий момент заражены вирусом COVID-19. Более 20 тысяч заболевших находятся в больницах. По словам чиновника, российская система здравоохранения готова среагировать в случае новых угроз.

В мае иммунолог Николай Крючков заявил, что новый вариант коронавируса группы FLiRT может спровоцировать всплеск заболеваемости в Европе, США, а затем, спустя небольшой промежуток времени, и в России.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте