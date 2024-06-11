Роспотребнадзор назвал сроки очередного подъема заболеваемости COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что очередной подъем заболеваемости COVID-19 ожидается осенью. Об этом сообщает РИА Новости.
По ее словам, в настоящее время особых рисков для россиян не отмечается. Она подчеркнула, что коронавирус стал сезонным заболеванием.
Глава Роспотребнадзора добавила, что главная задача - вовремя обеспечить все необходимые мероприятия.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что более 80 тысяч россиян в текущий момент заражены вирусом COVID-19. Более 20 тысяч заболевших находятся в больницах. По словам чиновника, российская система здравоохранения готова среагировать в случае новых угроз.
В мае иммунолог Николай Крючков заявил, что новый вариант коронавируса группы FLiRT может спровоцировать всплеск заболеваемости в Европе, США, а затем, спустя небольшой промежуток времени, и в России.