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Россиян предупредили об опасности одного способа проведения сделок с жильем

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При проведении сделки с недвижимостью через банковскую ячейку продавец рискует не получить деньги за жилье. Об опасности этого способа расчета рассказала член комиссии по методической работе, повышению квалификации и работе со стажерами Сахалинской областной нотариальной палаты Инесса Токарева, пишет РИА Новости.

Эксперт отметила что аналогичные риски есть и для покупателей - в случае срыва такой сделки они могут не получить обратно свои средства. «Процедура передачи денег от покупателя продавцу через арендованный банковский сейф должна быть от начала (закладка, пересчет и проверка купюр) и до конца (у кого находится ключ, документы для раскрытия ячейки, расписка продавца) четко прописана сторонами в договоре купли-продажи и договоре аренды банковского сейфа», - пояснила Токарева.

По словам специалистки, проблемы могут возникнуть из-за юридических и технических ошибок в договоре - неправильно указанных сроков получения денег, непрописанной прописью суммы, путаницы в паспортных данных. Для разрешения таких ситуаций придется обращаться в суд. Токарева добавила, что зачастую у сторон нет прямых доказательств вложения определенной суммы в банковскую ячейку.

«При закладывании в ячейку денег, чтобы удостовериться в их подлинности и точном количестве, необходимо предварительно сделать опись вложения денег в определенный пакет, с предварительной проверкой купюр на подлинность. Не все банки оказывают эту услугу», - отметила нотариус.

Эксперт подчеркнула, что в договоре купли-продажи должны быть прописаны условия расчетов по сделке и порядок действий сторон при его расторжении. Если стороны используют в своих расчетах банковскую ячейку, нужно обязать продавца прийти в банк для получения денег покупателем со счета в случае, если сделка не состоится.

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Источник — lenta.ru
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