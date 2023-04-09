В российском городе девочка умерла от гриппа

09.04.2023 | 12:47

В Саратове умерла заболевшая гриппом девочка - ей было пять лет. Об этом сообщает управление Следственного комитета (СК) по региону.

По информации ведомства, пятилетнего ребенка с гриппом госпитализировали в марте — через непродолжительное время девочка умерла.

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее в Подмосковье внедорожник Volkswagen переехал четвероклассницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Школьница не видела автомобиль, так как несла вещи, которые загородили ей обзор. По данным СМИ, авария произошла в Павловском Посаде под Москвой.