В российском городе девочка умерла от гриппа

В Саратове умерла заболевшая гриппом девочка - ей было пять лет. Об этом сообщает управление Следственного комитета (СК) по региону.
По информации ведомства, пятилетнего ребенка с гриппом госпитализировали в марте — через непродолжительное время девочка умерла.
Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.
Ранее в Подмосковье внедорожник Volkswagen переехал четвероклассницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
Школьница не видела автомобиль, так как несла вещи, которые загородили ей обзор. По данным СМИ, авария произошла в Павловском Посаде под Москвой.
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