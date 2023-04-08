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В стране и мире

Генпрокуратуру попросили проверить Козловского на дискредитацию ВС России

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Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить актера Данилу Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает ТАСС.

В обращении на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова указывается, что Федеральный проект «длительное время следит за деятельностью и высказываниями» артиста.

В частности, Козловский осуждает в социальных сетях решение проблем на Украине «военными операциями», при этом признает, что не следил за боевыми действиями в Донбассе в течение 8 лет. Кроме того, актер призывает сограждан выходить на акции протеста.

Бородин также отметил, что после начала СВО Козловский уехал в Соединенные Штаты. Учитывая публичность высказываний Козловского Д. В., считаем что в действиях последнего содержатся признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан»), — говорится в обращении.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить российскую певицу и лидера группы «Ночные снайперы» Диану Арбенину по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Также он просил проверить российского певца Валерия Меладзе на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Источник — lenta.ru
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