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В стране и мире

В российской школе изнасиловали второго школьника

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Ко второму случаю изнасилования ученика школы №1392 имени Рябинкина в Новой Москве могут быть причастны девятиклассники. Такие подробности появились на портале МК.RU.

По данным издания, мать 12-летнего мальчика догадалась о случившемся с ее сыном после того, как вскрылся первый случай. Женщина заметила, что пятиклассник стал замкнутым и перестал посещать школу. Тогда она решила расспросить сына о его состоянии.

В итоге ребенок признался матери, что над ним надругались двое старшеклассников. Девятиклассники привели его в школьный туалет, где совершили насилие, а затем запугали, чтобы он не рассказывал о случившемся.

Известно, что со школьником уже побеседовали столичные следователи в присутствии психолога.

В середине марта упомянутая школа в Новой Москве уже оказывалась в центре скандала. Тогда изнасилование произошло не в стенах школы №1392, а дома у одного из учащихся.

Четвероклассник в отсутствие взрослых угрожал однокласснику и снял на камеру надругательство над ним. Позже видео попало в школьные чаты.

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Источник — lenta.ru
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