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Четвероклассника изнасиловали в школе в Новой Москве

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В школе №1392 имени Рябинкина в Новой Москве изнасиловали четвероклассника, администрация учебного заведения скрывала факт преступления от родителей в течение нескольких дней. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По данным издания, о произошедшем родители мальчика узнали, когда видео с надругательством распространили в классном чате.

После того как ситуация была предана огласке, родители других учеников возмутились. Они интересовались у детей, почему те молчали, когда неизвестные развратили мальчика якобы из-за того, что он гей. Аналогичный вопрос взрослые адресовали педагогическому составу школы. Созналась только классный руководитель четвероклассника.

Преподаватель пояснила, что видеоролик с надругательствами около недели висит в соцсетях. По ее словам, в школе началась проверка. Имена насильников она раскрывать не стала.

Родители пострадавшего ребенка уже написали заявление в полицию.

В феврале сообщалось, что в Петербурге задержали 32-летнего мужчину, изнасиловавшего 14-летнюю девочку в квартире.

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Источник — lenta.ru
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