Два человека погибли при пожаре на шоколадной фабрике в Пенсильвании

25.03.2023 | 12:35

Как минимум два человека погибли в результате взрыва и последовавшего за ним пожара на шоколадной фабрике компании RM Palmer в американском штате Пенсильвания. Об этом сообщает местное отделение телеканала ABC со ссылкой на данные полиции.

По информации правоохранителей, еще по меньшей мере шесть человек госпитализированы, степень тяжести их травм не уточняется. Еще семеро числятся пропавшими без вести.

Причиной взрыва, предположительно, стала утечка газа. Расследование инцидента продолжается.

О взрыве и последующем пожаре на шоколадной фабрике в Пенсильвании сообщалось ранее, инцидент попал на видео. Как минимум один из корпусов частично обрушился.

В феврале сильный пожар случился на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области. ЧП произошло на российском предприятии в Кстовском муниципальном округе. Предварительной причиной случившегося назвали разгерметизацию установки замедленного коксования в колонне, где хранится бензин.