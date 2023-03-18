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В стране и мире

Путин подписал закон об ответственности за дискредитацию всех участников СВО

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Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за дискредитацию всех участников специальной военной операции (СВО), в том числе добровольцев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, теперь уголовно наказываться будут публичные действия по дискредитации любых участников СВО, включая добровольческие организации, формирования и лица, которые содействуют Вооруженным силам России (ВС РФ) в выполнении возложенных на них задач. Максимальный срок наказания за это преступление увеличен с пяти до семи лет заключения. Уголовная ответственность за подобные деяния будет наступать после привлечения лица к административной ответственности за аналогичное нарушение в течение одного года.

Также закон вводит ответственность за фейки в отношении добровольцев. За такое преступление нарушителя будут штрафовать на сумму от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или лишать свободы на срок до пяти лет. Максимальное наказание на такое преступление — заключение на срок до 15 лет.

Кроме того, закон вводит штрафы за дискредитацию добровольцев СВО. Согласно документу, они составят до 500 тысяч рублей.

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Источник — lenta.ru
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