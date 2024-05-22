Эпидемиолог высказался об угрозе нового штамма COVID-19 для россиян

22.05.2024 | 16:02

Выявленный новый штамм COVID-19, получивший наименование FLiRT, не представляет серьезной угрозы для здоровья, если у человека есть иммунитет к омикрону, предположил академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский.

Так в разговоре с «Лентой.ру» он высказался об опасности нового варианта коронавируса.

«Вчера я с некоторыми академиками обсуждал этот вопрос. Они считают, что этот вирус является разновидностью омикрона. Соответственно, если есть иммунитет к омикрону, то есть кто-то раньше уже переболел именно омикроном или прививался, то FLiRT не представляет серьезной угрозы для здоровья», - рассказал Покровский.

Ранее стало известно, что в России выявили более сотни случаев заражения новым вариантом коронавируса, получившим наименование FLiRT. Роспотребнадзор предупреждает, что этот вариант COVID-19 не представляет большой опасности, однако ученые уже говорят о возможном всплеске заболеваемости летом.

Симптоматика FLiRT имеет сходство с признаками омикрона: у заболевших наблюдается лихорадка, кашель, слабость, потеря вкуса или обоняния, а также боль в горле, мышцах или голове.