Стало известно о прекращении ввоза серых смартфонов в Россию

Ввоз серых смартфонов в Россию почти прекратился. Об этом газете «Известия» рассказали продавцы телефонов на одном из крупнейших радиорынков Москвы.
Как отметил собеседник издания, смартфоны, которые были импортированы без соблюдения таможенных процедур и не обслуживаются по гарантии, подорожали за последние две недели на три-четыре тысячи рублей. В будущем их цена может сравняться с теми гаджетами, которые были ввезены по параллельному импорту.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подтверждает, что серый импорт смартфонов прекратился. По его словам, это связано с тем, что таможня такие гаджеты больше не пропускает. В Федеральной таможенной службе сообщили, что борются с нелегальными поставками в плановом режиме.
Ранее Известия сообщали, что российские ретейлеры начали продавать активированные за границей смартфоны iPhone. Подобная ситуация наблюдается из-за того, что компания Apple в марте 2022 года ограничила работу сервисов и прекратила продажи своих товаров в стране через официальный сайт, а также ввела запрет на поставку смартфонов дороже 300 долларов.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀