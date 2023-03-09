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В стране и мире

Стало известно о прекращении ввоза серых смартфонов в Россию

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Ввоз серых смартфонов в Россию почти прекратился. Об этом газете «Известия» рассказали продавцы телефонов на одном из крупнейших радиорынков Москвы.

Как отметил собеседник издания, смартфоны, которые были импортированы без соблюдения таможенных процедур и не обслуживаются по гарантии, подорожали за последние две недели на три-четыре тысячи рублей. В будущем их цена может сравняться с теми гаджетами, которые были ввезены по параллельному импорту.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подтверждает, что серый импорт смартфонов прекратился. По его словам, это связано с тем, что таможня такие гаджеты больше не пропускает. В Федеральной таможенной службе сообщили, что борются с нелегальными поставками в плановом режиме.

Ранее Известия сообщали, что российские ретейлеры начали продавать активированные за границей смартфоны iPhone. Подобная ситуация наблюдается из-за того, что компания Apple в марте 2022 года ограничила работу сервисов и прекратила продажи своих товаров в стране через официальный сайт, а также ввела запрет на поставку смартфонов дороже 300 долларов.

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Источник — lenta.ru
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