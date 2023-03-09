Очевидцы сообщили об обстреле маршрутки с людьми в российском городе

09.03.2023 | 16:53

В Волгограде неизвестные обстреляли маршрутку с людьми. Об инциденте сообщила владелица транспортного средства Ирина Коновалова со ссылкой на водителя автобуса, ставшего очевидцем события. Ее цитирует v1.ru.

По словам женщины, водитель маршрутки остановился на остановке для высадки пассажиров. Затем прогремел выстрел, пули попали в стекло. «В маршрутке в тот момент находились люди. (...) Мы даже представить не могли, что такое вообще возможно посреди дня!» - рассказала Коновалова.

Она отметила, что никто из пассажиров в результате стрельбы не пострадал. После случившегося жители Волгограда обратились в полицию. Информацию об инциденте подтвердили в региональном главке МВД. Там добавили, что на данный момент полиция проводит проверку поступившей информации.

Ранее житель Нижневартовска взял в заложники своего трехлетнего сына и открыл стрельбу. Через некоторое время преступник назвал в качестве одного из условий освобождения ребенка убийство нескольких человек на городской площади. Кроме того, он потребовал организовать телефонный разговор с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.