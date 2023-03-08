Сетевое издание|18+|Среда|8 мар 2023|13:25
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В России предложили освободить от уплаты налога одну категорию водителей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В России захотели освободить от уплаты транспортного налога владельцев электромобилей ради стимуляции перехода граждан на экологичные средства передвижения.

С таким предложением по поводу указанной категории водителей выступили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди», сообщает ТАСС.

По словам руководителя фракции Алексея Нечаева, российские производители готовы выпускать на рынок доступные и качественные автомобили с электрическими двигателями. Однако чтобы водители смелее переходили на такой транспорт, его нужно сделать экономически привлекательным.

Депутаты подготовили и направили на заключение в правительство соответствующий законопроект. «Сейчас таких машин в стране немного, поэтому выпадающие доходы бюджета не будут существенными, а пользы от поддержки нашего автопрома будет гораздо больше», — заявил Нечаев.

В феврале в Москве предложили обязать девелоперов оснащать новые жилые комплексы зарядными устройствами для электромобилей. Авторы инициативы — столичное отделение российской экологической партии «Зеленые». Они также заявили о необходимости к 2028 году разместить зарядки для электрокаров на всех подземных парковках города.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте