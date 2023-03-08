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В стране и мире

Пригожин раскрыл дальнейшую судьбу ЧВК «Вагнер»

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Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин раскрыл дальнейшую судьбу организации. Видео с его заявлением публикует пресс-служба бизнесмена в Telegram.

На размещенных кадрах Пригожин отвечает на вопрос The New York Times (NYT) о том, может ли Артемовск (украинское название — Бахмут) стать последним рубежом ЧВК. По словам основателя «Вагнера», это один из возможных вариантов. «Многие вещи вечно не живут: 300 спартанцев, три богатыря и так далее остаются в памяти народа. Так и с ЧВК "Вагнер" может случиться», — прокомментировал он эти слова.

При этом основатель ЧВК описал и второй сценарий. Он напомнил, что Россию населяют 140 миллионов человек. Из них 70 миллионов, по словам Пригожина, болеют за справедливость.

«Поэтому, если 70 миллионов человек, которые за справедливость, придут и скажут "Мы хотим в ЧВК "Вагнер", то вы получите 70-миллионную ЧВК "Вагнер"», — заключил он.

Ранее 8 марта Пригожин заявил, что восточная часть Артемовска полностью взята под контроль российскими силами. По его словам, территории, которые расположены восточнее реки Бахмутки, контролируются ЧВК «Вагнер».

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Источник — lenta.ru
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