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Стало известно о неготовности врачей выводить Костомарова из комы

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Врачи заявили о неготовности выводить олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова из комы. Об этом сообщают «Известия».

«Отек перешел в голову, из медикаментозного сна его пока выводить опасаются. Пока все в отеках, и о чем-то говорить рано», — заявил источник издания. Отмечается, что офтальмологи регулярно осматривают 46-летнего спортсмена.

20 февраля Telegram-канал SHOT сообщил, что у Костомарова поражена четверть головного мозга вследствие кровоизлияния и гематомы в лобной доле. Позднее врачи рассказали, что сильного отека мозга нет. Томография выявила только небольшой очаг забитых сосудов в голове. Однако, по информации РЕН ТВ, в ночь на 21 февраля у спортсмена произошел еще один инсульт.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. По информации Telegram-каналов 112 и Mash, Костомарову ампутировали левую стопу, а также несколько пальцев на обеих руках.

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Источник — lenta.ru
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