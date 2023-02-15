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В стране и мире

В Совфеде предложили маркировать Telegram-каналы с враждебной России информацией

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Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила маркировать Telegram-каналы с враждебной по отношению к России информацией. Об этом в среду, 15 февраля, сообщили РИА Новости.

По словам Матвиенко, такие Telegram-каналы можно было бы помечать значками, наподобие иноагентов. Кроме того, она заявила, что Совфед предложит Роскомнадзору опубликовать список каналов в мессенджере, за которыми «прячутся недруги» России.

Ранее стало известно, что Telegram в 2022 году оказался самым популярным мессенджером у россиян. Он впервые обогнал по объему трафика своего конкурента WhatsApp.

В январе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил количество фейков в Telegram. Он выразил уверенность в том, что на платформе ложной информации стало больше правды.

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Источник — lenta.ru
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