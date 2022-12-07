В России предложили отправлять вандалов на принудительные экоработы

07.12.2022 | 13:12

Вице-премьер России Виктория Абрамченко предложила отправлять вредящих природе вандалов на принудительные экологические работы. Об этом сообщает ТАСС.

Абрамченко прокомментировала экологический проект «Чистый Алтай», участники которого отправляются в горы с пескоструйной установкой и очищают скалы от надписей вандалов. «Нужно, чтобы в Кодексе об административных правонарушениях появились принудительные экоработы. Получится быстрый результат через тяжелую работу тех, кто занимается таким вандализмом», - заявила она.

Вице-премьера добавила, что экологической деятельностью занимается каждый десятый россиянин. В 2022 году субботники посетили пять миллионов человек, три миллиона высадили деревья в рамках международной акции «Сад памяти», а 1,2 миллиона поучаствовали в акции по уборке прибрежных территорий «Вода России». Благодаря проекту «Чистая Арктика» за два года было собрано более пяти тысяч тонн отходов.

В сентябре вандал пририсовал глаза скульптуре, находящейся в Летнем саду в Санкт-Петербурге. Сотрудники охраны Михайловского замка Русского музея заметили произошедшее во время обхода территории. В пресс-службе музея считают, что акт вандализма был способом пошутить.