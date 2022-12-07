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Названы помогающие прийти в себя после новогодних праздников продукты

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Россиянам перечислили продукты, которые помогут прийти в себя после новогоднего корпоратива. По словам главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрея Тяжельникова, чай с имбирем поможет справиться с тошнотой, а фрукты и овощи выведут токсины. Об этом пишет РИА Новости.

Врач рекомендовал есть больше продуктов, в которых содержится клетчатка, чтобы очистить организм. Он также посоветовал не перегружать желудок тяжелой пищей и придерживаться легкой диеты: бульоны, каши, рыба, овощи, фрукты. При этом он предостерег от голодания.

Похмелье, по словам Тяжельникова, облегчают продукты с фруктозой, которая содержится в меде. Также полезно есть бананы и авокадо - они помогут восполнить в организме калий. Уровень натрия могут повысить куриный бульон и соленья.

Специалист добавил, что облегчить тяжелое состояние после выпитого спиртного может спорт, однако интенсивность и продолжительность занятий нужно снизить. Полезной будет и прогулка на свежем воздухе, допустил Тяжельников. При этом он предостерег от походов в сауну. По его словам, это может ухудшить состояние и даже привести к обмороку.

Ранее диетолог Мария Бакутина посоветовала при сильном похмелье отвар овса, капустный рассол и медовый раствор.

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Источник — lenta.ru
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