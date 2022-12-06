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В двух школах Курской области отменили занятия из-за атаки ВСУ

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В двух школах Курского района Курской области отменили занятия из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродром. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По словам главы Курской области, возникший пожар после удара беспилотника не удалось ликвидировать до сих пор.

«Из-за возгорания в районе аэродрома сегодня отменены занятия в двух школах: в Халино и школе-интернате в поселке имени Маршала Жукова. Хочу поблагодарить наших пожарных, которые продолжают борьбу с огнем», — написал Старовойт.

Также он объявил, что действие желтого уровня террористической опасности в регионе продлено на 15 суток.

Ранее Старовойт сообщил, что дрон ВСУ атаковал район аэродрома. Он добавил, что пострадавших при атаке нет, однако загорелся нефтенакопитель.

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Источник — lenta.ru
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