Отец двух инвалидов оказался в зоне СВО после решения об отправке домой

30.11.2022 | 11:54

Мобилизованный отец двоих подростков-инвалидов 14 и 17 лет из Крыма оказался в зоне специальной военной операции (СВО) после решения об отправке домой. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По информации издания, сыновья жителя Нижнегорского района страдают от расстройств аутистического спектра. В военкомате он предъявлял документы об уходе за детьми, однако комиссия приняла решении о его мобилизации.

В военной части мужчина заболел, врачи диагностировали у него бронхит. В это время супруга россиянина обращалась в различные инстанции, включая уполномоченного по правам человека. По словам женщины, 17 ноября комиссия постановила вернуть мобилизованного домой. Несмотря на это решение, спустя четыре дня ее мужа отправили в зону проведения спецоперации.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для отцов детей-инвалидов. Из пояснительной записки следует, что общее количество детей в семье не имеет значения.