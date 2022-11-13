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В стране и мире

Россиянам дали советы по уходу за ноутбуком

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Заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков в беседе с RT дал россиянам советы по уходу за ноутбуком.

По его словам, попадание крошек или жидкости создает угрозу возникновения механических проблем с клавиатурой. Как минимум может оказаться, что надо менять блок клавиатуры или материнскую плату, подчеркнул эксперт.

Если на ноутбук попала жидкость, то его следует выключить, вынуть аккумулятор и обратиться в сервисный центр, посоветовал специалист. Эксперт также призвал не использовать при чистке грубые материалы с абразивными свойствами.

Пермяков порекомендовал удалять загрязнения с ноутбука слегка смоченной в спирте салфеткой. «От крошек лучше чистить воздухом из баллонов. Лучше раз в год отдавать в сервисный центр на чистку его самого и системы охлаждения», - сказал он.

Ранее директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков заявил, что для безопасной дезинфекции смартфонов лучше всего использовать изопропиловый спирт. По словам эксперта, для защиты от ковида нужно не только тщательно мыть руки и носить с собой санитайзеры, но и обрабатывать свои гаджеты обеззараживающими средствами.

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Источник — lenta.ru
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