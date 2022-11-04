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Российский губернатор передумал насчет выплат семьям мобилизованных

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков передумал насчет выплат семьям мобилизованных россиян и решил направить им по 50 тысяч рублей. Об этом глава региона сообщил в пятницу, 4 ноября, в своем Telegram-канале.

«Мы приняли решение о дополнительном выделении 50 тысяч рублей семьям мобилизованных», — заявил он. По его словам, регион «по максимуму» направил средства из разных источников, чтобы обеспечить призванных в рамках частичной мобилизации граждан всем необходимым.

Губернатор также напомнил, что по решению президента Владимира Путина все мобилизованные получат единоразовые выплаты в размере 195 тысяч рублей.

При этом ранее Клычков выступал против единоразовых выплат от региона, пишет РБК. Так, 2 ноября в ходе прямого эфира во «ВКонтакте» губернатор заявил, что подобная мера — это простой путь, но ее реализация лишит регион средств на обеспечение мобилизованных необходимыми вещами.

3 ноября Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тысяч рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах (ВС) РФ. С 1 ноября в России установлено минимальное ежемесячное денежное довольствие для призванных в рамках частичной мобилизации, которое составит 195 тысяч рублей в месяц.

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Источник — lenta.ru
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