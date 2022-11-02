В стране и мире

Россиян с иностранными правами перестанут штрафовать

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ГИБДД и суды в России теперь не смогут наказывать водителей с российскими паспортами, управляющими личным автомобилем на основании водительских прав, которые были выданы в другом государстве. Это следует из вступившего в силу постановления Конституционного суда (КС), пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, ГИБДД планирует направить в российские регионы указание, согласно которому инспекторы обязаны принимать иностранное водительское удостоверение у граждан России. Соответствующие нормы перестанут действовать в стране в случае, если в законодательстве установят обязанность менять права на российские в течение года после получения гражданства, — подобный законопроект уже рассматривают в нижней палате парламента.

КС постановил, что штраф в размере пяти тысяч рублей жителю Хабаровского края Дмитрию Брашкину, который выписал сотрудник ГИБДД за отсутствие российских прав, неправомерен. Летом 2019 года россиянин предъявил инспектору удостоверение, выданное в Казахстане в 2013 году. Мужчина впоследствии обжаловал штраф в судах, но те выступили в защиту Госавтоинспекции и сослались на то, что водитель с 2017 года является гражданином России и обязан иметь выданные в этой стране права.

В свою очередь, Брашкин аппелировал к 25 статье закона «О безопасности дорожного движения», в которой не прописан прямой запрет на использование выданных за границей водительских прав. КС после обращения водителя пришел к выводу, что норма закона содержит «неопределенность», а значит — противоречит Конституции.

В постановлении суда говорится, что буквальное истолкование статьи закона «О безопасности дорожного движения» гласит, что водитель может управлять личным транспортным средством с правами, которые выданы в другой стране-участнице Венской конвенции о дорожном движение. При этом на практике суды исходят из той же конвенции и ссылаются на норму, согласно которой документы, выданные на территории одного государства, признаются на территории другого до того момента, пока территория этой страны не станет для водителя постоянным местом жительства.

В КС резюмировали, что прямой обязанности менять иностранные права на российские в законодательстве нет, в связи с чем наказывать за ее неисполнение нельзя.

Ранее стало известно, что российских водителей захотели штрафовать за шины не по сезону. Соответствующий документ может вступить в силу 1 марта 2023 года, запрет коснется шипованных шин независимо от категории транспортного средства. Регионы получат право увеличивать временной промежуток действия ограничений в силу географических и погодных условий.

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Источник — lenta.ru
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