Россиянам объяснили коварство пива в жару

14.06.2025 | 14:16

Врач-эндокринолог, нутрициолог медицинского центра «СМ-Клиника» Дарья Хайкина объяснила, почему не стоит пить пиво в жару. О коварстве этого напитка она рассказала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

По словам врача, пиво в жару не утоляет жажду, а, наоборот, усиливает обезвоживание. Кроме того, пиво - сильное мочегонное. Через несколько часов после его употребления человек испытывает усталость, вялость, головную боль и сильное чувство жажды, добавила эндокринолог.

Также Хайкина предупредила, что в жару пиво, как и любой другой алкоголь, повышает риск проблем с сердцем.

«Из-за жары сосуды расширяются, а алкоголь лишь усиливает этот эффект. Итог - резкие скачки давления. У гипотоников это может вызвать слабость и головокружение, у гипертоников - риск развития кризов. К тому же спиртные напитки усиливают нагрузку на сердце», - пояснила Дарья Хайкина.

Эндокринолог добавила, что холодное пиво, выпитое в жару, дает ложное ощущение прохлады и притупляет ощущения. Из-за этого вырастает риск теплового удара.

В заключение Хайкина отметила, что если человек не может полностью отказаться от пива летом, ему стоит ограничиться одним небольшим бокалом. «Важно понимать, что пиво летом не напиток для утоления жажды. Это алкоголь с мочегонным действием, поэтому не забываем компенсировать жидкость в организме», - подчеркнула она.

Ранее выяснилось, что в почти каждом втором бокале пива американского производства могут скрываться так называемые вечные химикаты - устойчивые загрязнители, которые накапливаются в организме и не разлагаются в природе. Ученые из США обнаружили, что 95 процентов протестированных сортов пива содержат ПФАС - вещества, которые ранее были зафиксированы в загрязненной питьевой воде.