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Россияне назвали нежелательные профессии для своих детей

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Российские родители не захотели, чтобы их дети выбирали профессии дворника и медбрата. Об этом говорит опрос образовательной компании MAXIMUM Education, результаты есть в распоряжении «Ленте.ру».

Профессия дворника оказалась самой нежеланной — против нее выступили 13 процентов родителей. Должность разнорабочего сочли нежелательной 11 процентов респондентов, против профессии санитара, медбрата или медсестры высказались 9,5 процента опрошенных.

Самой непривлекательной творческой специальностью для своих детей родители посчитали карьеру художника и актера. В целом против творческих профессий высказались 12 процентов участников опроса.

В список нежелательных также попали работа официанта, водителя, курьера, администратора и парикмахера — 9 процентов респондентов не хотели бы видеть своих детей на этих должностях.

Каждый пятый опрошенный родитель не пожелал бы ребенку работы, которую он не будет любить.

По словам каждого третьего участника исследования, его ребенок уже определился с выбором карьеры — при этом каждый пятый из них сделал это с помощью консультаций специалиста по профориентации. Будущую специальность и направление обучения дети 81 процента опрошенных выбирали совместно с родителями, лишь 19 процентов школьников сделали выбор самостоятельно.

Самыми желательными профессиями для детей родители назвали специальности из IT-сферы — такой выбор озвучили 29 процентов родителей. Еще 10 процентов участников хотели бы, чтобы их ребенок занимался предпринимательством, а 8,5 процента опрошенных считают привлекательной работу на государственной службе.

В исследовании приняли участие более чем 1,2 тысячи родителей школьников 9-11 классов со всех регионов России.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии открыла бизнес за спиной у родителей и два года притворялась, что ездит в офис, чтоб оправдать их ожидания. Женщина смогла признаться, что бросила работу, только после того, как ее дело пошло в гору.

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Источник — lenta.ru
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