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Россиянам назвали последние дни для сбора грибов

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В 2022 году последние дни для сбора грибов выпадут на конец октября - начало ноября, рассказал эксперт, ведущий программы «Царство грибов» на телеканале «Живая Планета» Дмитрий Тихомиров. В беседе с «Лентой.ру» он назвал россиянам дни с первыми заморозками временем окончания сезона сбора грибов.

По словам Тихомирова, летом грибов было мало из-за аномальной жары не только в центральной России, но в более северных частях страны.

«Однако осень все компенсировала. Благодаря дождям и относительно теплой погоде грибов было много, - прокомментировал собеседник «Ленты.ру». - Я недавно был во Владимирской области. Там в борах еще активно лезут белые грибы. Их собирают чуть ли не наперегонки. Все трассы заставлены машинами грибников».

Но радоваться грибникам осталось недолго. Тихомиров предупредил, что активно грибы будут расти неделю или чуть дольше.

Ранее диетолог Кристина Плотникова рассказала о неожиданных полезных свойствах грибов. Она пояснила, что вешенки и шампиньоны полезны людям с лишним весом.

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Источник — lenta.ru
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