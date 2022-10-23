Вероятность прямого конфликта России и НАТО оценили

23.10.2022 | 12:25

Трудно сказать, в какой момент конфликт Москвы и Киева может перерасти в противостояние с НАТО. Очерченные Москвой красные линии уже не раз нарушены. Так вероятность прямого столкновения России с военным блоком в беседе с «Лентой.ру» оценил руководитель коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«НАТО помогает оружием, советниками, разведывательной информацией. Чего на данный момент нет — дальнобойной артиллерии, дальнобойных боеприпасов и тяжелых танков, а также не передали современную авиацию. Станет ли это для России красной линией, большой вопрос, учитывая, что недавно наши мидовские чиновники заявляли, что американцы перешли все красные линии. Но если они их перешли, значит это не были красные линии. Что там может стать красной линии? Прямое участие контингента НАТО в этом конфликте? Заградительная миссия, как они говорили, на границе России и Беларуси?» — сказал политолог.

Роль НАТО в нынешнем конфликте можно расценивать и как посредническую, и как непосредственное столкновение России и Североатлантического альянса. По мнению Евгения Минченко, обе эти точки зрения имеют право на существование.

«НАТО воюет против России, используя украинскую живую силу. Это такая прокси-война, которая чем-то напоминает российское участие во вьетнамском конфликте или американское в Афганистане во время присутствия там советского контингента. Но все-таки нет прямого столкновения контингентов российского и стран НАТО. Пока все-таки нельзя сказать, что это полномасштабная война [России и НАТО]», — заключил он.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал не допускать шагов, ведущих к прямому конфликту России и НАТО. «Я не думаю, что это произойдет, но, по крайней мере, мы не должны терять из виду опасность», — заявил политик.