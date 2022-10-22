В стране и мире

Выживший после крушения Су-34 в Ейске кот вернулся к хозяйке спустя пять дней

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Ейске выживший после крушения самолета Су-34 рыжий кот вернулся к хозяйке спустя 5 дней

В Ейске рыжий кот, выживший после крушения самолета Су-34 возле жилого дома, вернулся к хозяйке спустя пять дней. Об этом в субботу, 22 октября, в своем Telegram-канале рассказал глава района Роман Бублик.

По его словам, все время после ЧП кот прятался на девятом этаже в четвертом подъезде. Испуганного кота обнаружили полицейские. Они же вытащили его на улицу.

«Во время трагедии многие успевали схватить только детей и животных, но чьи-то домашние питомцы спрятались или убежали, а вот теперь один из них нашелся», — добавил чиновник, разместив у себя в аккаунте фото кота.

К счастью, его хозяйку удалось найти почти сразу — ей оказалась пожилая жительница дома.

Военный самолет Су-34 упал рядом с многоэтажкой в Ейске 17 октября, задев ее по касательной. По последним данным, 14 человек погибли, еще 43 пострадали. Минобороны России назвало причиной падения самолета возгорание двигателя при взлете.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — kotikr
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте