Выживший после крушения Су-34 в Ейске кот вернулся к хозяйке спустя пять дней

22.10.2022 | 16:55

В Ейске выживший после крушения самолета Су-34 рыжий кот вернулся к хозяйке спустя 5 дней

В Ейске рыжий кот, выживший после крушения самолета Су-34 возле жилого дома, вернулся к хозяйке спустя пять дней. Об этом в субботу, 22 октября, в своем Telegram-канале рассказал глава района Роман Бублик.

По его словам, все время после ЧП кот прятался на девятом этаже в четвертом подъезде. Испуганного кота обнаружили полицейские. Они же вытащили его на улицу.

«Во время трагедии многие успевали схватить только детей и животных, но чьи-то домашние питомцы спрятались или убежали, а вот теперь один из них нашелся», — добавил чиновник, разместив у себя в аккаунте фото кота.

К счастью, его хозяйку удалось найти почти сразу — ей оказалась пожилая жительница дома.

Военный самолет Су-34 упал рядом с многоэтажкой в Ейске 17 октября, задев ее по касательной. По последним данным, 14 человек погибли, еще 43 пострадали. Минобороны России назвало причиной падения самолета возгорание двигателя при взлете.