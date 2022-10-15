Росгвардия усилила охрану военкоматов

15.10.2022 | 13:25

Росгвардия в связи с участившимися нападениями на военкоматы усилила их охрану. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В ряде городов, в том числе в Москве, около зданий военкоматов дислоцированы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Кроме того, по всей стране — они включены в маршруты патрулирования экипажей ОВО», — заявил он.

По словам парламентария, уже имели место задержания злоумышленников с поличным — при попытке бросить бутылку с зажигательной смесью.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Махачкале мужчину, планировавшего поджечь военкомат по требованию Службы безопасности Украины. По данным ведомства, фигурант рассказал, что его сын уже два года служит по контракту. Сейчас он находится в зоне специальной военной операции. До начала октября они регулярно общались, но потом родственник перестал выходить на связь.