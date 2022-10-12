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Раскрыт путь примененной на Крымском мосту взрывчатки

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Примененная на Крымском мосту взрывчатка была отправлена из Одессы. Путь взрывного устройства в среду, 12 октября, со ссылкой на ФСБ раскрыл ТАСС.

По данным силовиков, бомба была закамуфлирована в рулоны со строительной пленкой. Из Одессы в Россию она проехала через территорию Болгарии, Грузии и Армении. Организатором теракта на Крымском мосту спецслужба считает главу военной разведки Украины - Кирилла Буданова.

Как уточняет в своем Telegram-канале издание Baza бомбу закамуфлировали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22770 килограмм. В начале августа груз был отправлен из Одессы в болгарский город Русе.

Ранее 12 октября сообщалось, что ФСБ задержала граждан РФ, Украины и Армении за соучастие в теракте на Крымском мосту.

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Источник — lenta.ru
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