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В Госдуме предложили изымать брошенные на границе автомобили

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Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов выступил с предложением предоставить властям возможность через определенный срок изымать брошенные на границе автомобили у граждан, которые приняли решение покинуть страну, сообщает РИА Новости.

«Надо срочно вносить изменения в закон, позволяющие принимать решения о передаче в государственную собственность транспортных средств, не востребованных в течение, например, месяца, после пересечения владельцем границы», - заявил политик.

По его словам, необходимо обязать собственника оставленного транспортного средства лично предъявить на него права, если тот захочет получить машину обратно.

Ранее комитет Совета Федерации по экономической политике предложил выдавать льготные автокредиты участникам спецоперации на Украине, в том числе призванным в рамках частичной мобилизации.

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Источник — lenta.ru
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